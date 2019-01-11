Balyoz" Hakimi Diken'in Fetö'den Yargılandığı Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi.



İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tanık olarak ifadesi alınan eski savcı Savaş Kırbaş, hakkında, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildiğini hatırlattı.



Diken ile İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde birlikte çalıştıklarını belirten Kırbaş, sanığın FETÖ ile bağlantısına ilişkin herhangi bir şey bilmediğini ve duymadığını ileri sürdü.



Duruşma savcısının, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesine yönelik mütalaa vermesinin ardından söz alan Diken, yaklaşık 2,5 yıldan bu yana tutuklu bulunmasına rağmen hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğunu düşünmediğini savundu. Diken, uzun tutukluluk süresinin de mağduriyetler yaşattığını söyledi.



Eşinin ameliyat olacağını kaydeden Diken, "Bu süreçte eşimin yanında olmak istiyorum. FETÖ ile bir bağlantım olmamıştır. Sadece Balyoz Davası hakimi olduğum için burada tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, Diken'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Balyoz davası"na bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, Uşak'ta 17 Temmuz 2016'da yakalanmıştı.



Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır, İfade Vermek İçin Adliyeye Gitti

Ataköy'deki Tente Faciası Soruşturmasında 4 İmamın 15 Yıl Hapsi İstendi

Dev Hava Yolu Şirketi Air France, Türkiye'ye Geri Dönüyor