Son Dakika Haberleri: Balyoz' Hakiminin Fetö Davasında 12 Yıl Hapis

Balyoz' Hakiminin Fetö Davasında 12 Yıl Hapis

56 dakika önce

Balyoz davası hakimi Ali Efendi Peksak FETÖ'den yargılandığı davada 12 yıl hapse çarptırıldı.

Balyoz' Hakiminin Fetö Davasında 12 Yıl Hapis, System.String[]
Balyoz davası hakimi Ali Efendi Peksak FETÖ'den yargılandığı davada 12 yıl hapse çarptırıldı.

Eski özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimiyken Balyoz davasında görev yapan Ali Efendi Peksak'ın, FETÖ'den yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Peksak hazır bulundu.

Duruşmaya, bir dönem Balyoz planı davasından yargılanan Dursun Çiçek, Cemal Temizöz, Deniz Cora, Suat Aytın ve Abdullah Gavremoğlu da katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Ali Efendi Peksak, hakkında adil yargılama yapılmadığını söyleyerek, "Bylock kullanmadım. Hakkımda suçlamalar asılsızdır. 30 aydır tutukluyum, tutuklanmam hukuki değildir. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Peksak'ın son savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, Peksak'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti Peksak'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

Ali Efendi Peksak, 3. Sayfa
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