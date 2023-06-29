Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı... Ev sahibinin kilitlediği kiracıyı itfaiye çıkardı

BURSA Bursa'da kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi içeride bulunan ailenin üzerine kapıyı kilitledi. Saatlerce evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için gelen itfaiye ve polis ekibinin çelik kapıyı kırması kolay olmadı. Balyozun kırıldığı, kapının kırılmadığı kurtarma operasyonu kameraya yansırken, çelik kapı krikoyla açıldı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Altıparmak Sokak'ta kirasını peşin veren kiracısının çıkmasını istedi. İddiaya göre, kirasını peşin verdiği belirten Üsamettin Uzun, ev sahibinin bu istediği reddetti. Daireye gelen ev sahibi akşam saatlerinde Uzun ailesinin üzerine çelik kapıyı kilitledi. Sabah kapıyı açamayan aile bireyleri dışarı çıkamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekibi kapıyı kırmak için kolları sıvasa da çelik kapıyı açmak kolay olmadı. Yüzlerce balyoz darbesine dayanan çelik kapı ekiplere zor anlar yaşattı. Balyozun kırılmasına neden olan çelik kapı desteğe gelen ekiplerin getirdiği krikoyla açıldı. Mahsur kalan aile, kendilerini çıkaran itfaiye ve polise teşekkür ederken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.