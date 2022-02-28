"Balyoz" kumpasında görev alan 50 eski hakim ve savcının yargılandığı davada müştekiler dinlendi - Son Dakika
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"Balyoz" kumpasında görev alan 50 eski hakim ve savcının yargılandığı davada müştekiler dinlendi

28.02.2022 16:35
"Balyoz" kumpasında görev alan 50 eski hakim ve savcının yargılandığı davada müştekiler dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında başka suçtan tutuklu olan sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, müştekiler ile sanık ve müşteki avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen bilgi ve belgeleri okuyan Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu, bazı sanıklar yönünden İstanbul'da yetkili mahkemece son soruşturmanın açılması kararıyla dava açıldığını, bu davanın da mevcut davayla birleştirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Müştekilerin dinlenilmesiyle devam eden duruşmada konuşan Suat Aytın, Balyoz davasının, "Türk ordusunu yıpratma davası" olduğunu söyledi. Davada sanık olarak yargılananların çoğunluğunu denizci subayların oluşturduğunu ifade eden Aytın, bunun nedeninin de Ege ve Akdeniz'deki kaynaklar olduğunu savundu.

Müşteki emekli Albay Mustafa Önsel, sanıkların, Balyoz davasında aralarında kendisinin de olduğu sanıkları baştan suçlu ilan ettiğini, Balyoz davasının bir tiyatro olduğunu ve bittiğini belirterek, "15 Temmuz keşke yaşanmasaydı." dedi.

Müştekilerden emekli Tuğgeneral Ali Demir de yargılandığı Balyoz davasında camilerin yerini tespit ettiklerinin ve cami bombalayacaklarının öne sürüldüğünü anımsattı.

Demir, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde ise Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki darbecilere karşı karargaha yakın yerdeki caminin imamının evinden darbecilere karşı mücadele ettiklerini anlattı.

Emekli Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da sanıkların "vatana ihanet" ettiğini savunarak, "Balyoz'da kahraman subayları içeri alarak 15 Temmuz'un önünü açmışlardır." ifadesini kullandı.

Balyoz kumpası nedeniyle intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar ise kurulan büyük bir kumpasın kurbanları olduklarını dile getirerek, sanıkların hiçbir pişmanlık göstermediklerini söyledi ve onları vicdana davet ettiğini belirtti.

Sanıkların ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından Daire Başkanı Alikanoğlu, ara kararları açıkladı.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, davayı 30 Mayıs'a erteledi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Yargıtay, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Balyoz' kumpasında görev alan 50 eski hakim ve savcının yargılandığı davada müştekiler dinlendi - Son Dakika


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