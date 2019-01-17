Balyoz Planı" Davası Eski Hakimi Ali Efendi Peksak'a "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" Suçundan 12...
2 saat önce
"Balyoz planı" davası eski hakimi Ali Efendi Peksak'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.
"Balyoz planı" davası eski hakimi Ali Efendi Peksak
'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:57 Kaynak: AA
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