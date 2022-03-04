Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası

04.03.2022 14:55

Kapatılan Taraf gazetesinin yöneticileri ve muhabir Mehmet Baransu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Baransu'ya "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme ve açıklama" suçlarından toplamda 13 yıl, Yasemin Çongar, Ahmet Altan ve Yıldıray Oğur'a ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk silahlı kuvvetlerine yönelik "Balyoz" kumpası davası kapsamındaki yargılamalara bugün devam edildi. Davada yargılanan Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkındaki ceza belli oldu.

KUMPAS İDDİASIYLA YARGILANIYORLARDI

Kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

BARANSU'YA 13 YIL HAPİS CEZASI

Mehmet Baransu ise, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.

BALYOZ PLANI DAVASI NEDİR?

Balyoz ya da Balyoz Harekât Planı 5-7 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu karargâhında düzenlenen plan seminerinde Türkiye hükûmetini devirmek amacıyla Çetin Doğan liderliğinde hazırlandığı iddia edilen askerî darbe planıdır. Yapılan yargılamalar sonucu, darbe planlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştır.

Plan hakkında 20 Ocak 2010 tarihinde Taraf gazetesinin ilgili haberi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve soruşturma sonucu açılan davaya 19 Haziran 2010' da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, 21 Eylül 2012'de Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325'ini "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, ıskat veya vazife görmekten cebren menetmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etmiş, ancak "eksik teşebbüs" nedeniyle çeşitli cezaî indirimlere gitmiştir.

YORUMLAR
500
Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, 'devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama' suçlarından... Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, 'devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama' suçlarından... Balyoz planı davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a, 3 yıl 4'er... Balyoz planı davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a, 3 yıl 4'er...

Yasemin Çongar, Mehmet Baransu, Yıldıray Oğur, Ahmet Altan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
14:58 Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Yaptırımları karşılayabilecek yeterli fonumuz var
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
14:16 Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti! Rekor yüzde 64,58 zam ile karnabaharda
14:05 Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:03:51. #1.11#
SON DAKİKA: Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement