Yeniden görülen "Balyoz Planı" davası, reddihakim talebinin değerlendirilmesi için ertelendi - Son Dakika
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Yeniden görülen "Balyoz Planı" davası, reddihakim talebinin değerlendirilmesi için ertelendi

05.09.2022 12:52
Yeniden görülen "Balyoz Planı" davası, reddihakim talebinin değerlendirilmesi için ertelendi

"Balyoz Planı" davasında verilen beraat kararları bozulan, aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

"Balyoz Planı" davasında verilen beraat kararları bozulan, aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz 5 sanık ve avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, başkan celse arası mahkeme heyetinin değiştiğini tutanağa geçirdi.

Tutuklu sanık Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, heyet değişikliği nedeniyle reddihakim talebinde bulunarak, karardan önce heyetin değiştirildiğini bu nedenle mahkeme heyetinin tarafsızlığını kaybettiğini düşündüklerini ifade etti.

Duruşma savcısı, bu talebin reddedilmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan heyet, mahkeme başkanının izinde olması ve reddihakim talebinin değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.

Beraat eden 236 sanıktan 7'si hakkında itiraz edilmişti

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, "Teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri" kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen "Suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, yargılama aşamasında ölen Metin Yavuz Yalçın hakkındaki kamu davasının düşürülmesini talep etmişti.

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Balyoz davasında Çetin Doğan'ın avukatından reddi hakim talebi Balyoz davasında Çetin Doğan'ın avukatından reddi hakim talebi YARGITAY'IN BERAAT KARARINI BOZDUĞU BALYOZ DAVASINDA REDDİ HAKİM TALEBİ YARGITAY'IN BERAAT KARARINI BOZDUĞU BALYOZ DAVASINDA REDDİ HAKİM TALEBİ
Kaynak: AA

Çetin Doğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden görülen 'Balyoz Planı' davası, reddihakim talebinin değerlendirilmesi için ertelendi - Son Dakika

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