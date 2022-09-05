Balyoz davasında Çetin Doğan'ın avukatından reddi hakim talebi - Son Dakika
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Balyoz davasında Çetin Doğan'ın avukatından reddi hakim talebi

05.09.2022 12:53
Balyoz davasında Çetin Doğan'ın avukatından reddi hakim talebi

Balyoz Planı davasında verilen beraat kararlarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Balyoz Planı davasında verilen beraat kararlarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, heyet değişikliği nedeniyle reddi hakim talebinde bulunan Çetin Doğan'ın avukatının talebinin değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'Balyoz Planı' davasında verilen beraat kararları bozulan 6 sanığın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç ile taraf avukatları katılırken, 28 Şubat davası çerçevesinde tutuklanan Çetin Doğan SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme Başkanı, Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün reddi hakim talebi içerir dilekçe sunduklarını tutanağa geçirdi.

Duruşmada söz alan Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, heyet değişikliği nedeniyle reddi hakim talebinde bulunduklarını belirterek, "Biz mahkeme heyetinin tarafsızlığını kaybettiğini düşünüyoruz" dedi.

Duruşma ertelendi

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, mahkeme başkanının yeni atandığını ancak izinde olduğunu kaydederek, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için duruşmayı ertelendi.

Ne Olmuştu

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından yeniden görülen Balyoz Davası'nda yargılanan 237 kişi beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 sanık yönünden verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, karara itiraz etti. Başsavcılık, Çetin Doğan'ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğunu belirtti. Diğer 6 sanığın konuşmalarının da içerik itibariyle sanık Doğan'ın konuşmasıyla benzer içerikte olduğunu kaydetti.

Başsavcılığın itirazı üzerine, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021 tarihinde aralarında eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozdu. Dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Geçtiğimiz celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Çetin Doğan, Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta'nın "Suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Yargılama aşamasında öldüğü anlaşılan bir sanık hakkında ise kamu davasının düşürülmesine karar verilmesini talep etti. - İSTANBUL

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Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen seminere katıldı Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen seminere katıldı Yeniden görülen 'Balyoz Planı' davası, reddihakim talebinin değerlendirilmesi için ertelendi Yeniden görülen 'Balyoz Planı' davası, reddihakim talebinin değerlendirilmesi için ertelendi
Kaynak: İHA

Çetin Doğan, Yargıtay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balyoz davasında Çetin Doğan'ın avukatından reddi hakim talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balyoz davasında Çetin Doğan'ın avukatından reddi hakim talebi - Son Dakika
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