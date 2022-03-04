Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a ceza yağdı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk silahlı kuvvetlerine yönelik "Balyoz" kumpası davası kapsamındaki yargılamalara bugün devam edildi. Davada yargılanan Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkındaki ceza belli oldu.

KUMPAS İDDİASIYLA YARGILANIYORLARDI

Kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

BARANSU'YA 13 YIL HAPİS CEZASI

Mehmet Baransu ise, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.

BALYOZ PLANI DAVASI NEDİR?

Balyoz ya da Balyoz Harekât Planı 5-7 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu karargâhında düzenlenen plan seminerinde Türkiye hükûmetini devirmek amacıyla Çetin Doğan liderliğinde hazırlandığı iddia edilen askerî darbe planıdır. Yapılan yargılamalar sonucu, darbe planlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştır.

Plan hakkında 20 Ocak 2010 tarihinde Taraf gazetesinin ilgili haberi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve soruşturma sonucu açılan davaya 19 Haziran 2010' da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, 21 Eylül 2012'de Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325'ini "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, ıskat veya vazife görmekten cebren menetmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etmiş, ancak "eksik teşebbüs" nedeniyle çeşitli cezaî indirimlere gitmiştir.