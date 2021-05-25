"Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

"Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

25.05.2021 17:11

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı davanın üçüncü celsesi tamamlandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, savcı olarak görev yaptığı dönemde Balyoz soruşturmasında yer alan ve FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan, savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Pehlivan, usule ilişkin itirazlarda bulundu.

Balyoz soruşturmasında yaklaşık bir ay koordinatör savcılık yaptığını aktaran Pehlivan, daha sonra yardımcı savcı olarak soruşturmada yer aldığını söyledi.

İddianamenin yazılmasıyla soruşturmadaki görevinin sona erdiğini ifade eden Pehlivan, Balyoz soruşturmasının tüm aşamalarının, usul ve yasaya uygun yürütüldüğünü öne sürdü.

Pehlivan, soruşturma kapsamında, kanunun verdiği yargısal takdir hakkı kullanılarak kamu davasının açıldığını savundu.

İddianamenin sadece dijital delillere dayanmadığını ileri süren Pehlivan, çeşitli ses kayıtları, şüpheli ve tanık beyanları, bilirkişi raporlarının değerlendirmede dikkate alındığını iddia etti.

Süleyman Pehlivan, soruşturma sürecinde sadece şüphelilerin lehine delillerin toplanmadığını, şüpheliler hakkındaki iddiaların iddianamede ayrıntılı anlatıldığını öne sürdü.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Eylül'e bıraktı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, Fetullahçı Terör Örgütü, Süleyman Pehlivan, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Balyoz' soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder Talihsiz adam koyun otlatırken kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu Talihsiz adam koyun otlatırken kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:36 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek
17:35 Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü
17:21 Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak
17:19 İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı
17:16 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder
17:02 Talihsiz adam koyun otlatırken kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
16:58 Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi
16:42 Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak
16:34 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor
16:12 Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı         
17:20
Putin ile Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek Putin ile Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek         
17:02
"Öldürdüğüme dair bir kanıt yok" dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı         
17:00
Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak         
16:42
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
İki araç kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı İki araç kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı         
16:10
FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı         
15:42
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta bulduğu taşın gök elması olduğunu düşünüyor! Değerini kanıtlarsa yüksek fiyattan satacak Parkta bulduğu taşın gök elması olduğunu düşünüyor! Değerini kanıtlarsa yüksek fiyattan satacak         
13:55
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 17:39:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement