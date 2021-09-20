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"Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

"Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

20.09.2021 14:39

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, müştekiler ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunma yapan sanık eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Aytekin Özanlı, Balyoz davası sanıklarının topluca tutuklanması kararı verildiği duruşmadan bahsetti ve o dönem kendisinin Yargıtay'da tetkik hakimi olarak görev yaptığını anlattı. Balyoz davasının gerekçeli kararında da imzasının bulunmadığını söyleyen Özanlı, kendisi hakkında toptancı bir anlayışla, haksız ve yersiz bir dava açıldığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesi gerektiğini savundu.

Sanık Özanlı, Balyoz davasının hukuki aşamalarından bahsettiği savunmasında, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 7 sanık yönünden beraat kararlarını bozma kararına değindi. Kararın gerekçelerini okumaya başlaması üzerine Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu, "Aytekin Bey, siz kararda imzanız olmadığını söylüyorsunuz ama kararı savunuyorsunuz." ifadelerini kullandı. Özanlı da 16. Ceza Dairesinin kararından tespitler yaptığını dile getirdi.

Sanık eski savcı Savaş Kırbaş da FETÖ üyeliği suçlamasıyla başka mahkemede hakkında yargılama yapıldığını belirterek, mevcut dava ile söz konusu davaların birleştirilmesini istedi.

Savunma yapan sanık Osman Kaya, Balyoz davasının görüldüğü kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde herhangi bir görev almadığını söyledi.

Görev yaptığı mahkemenin, bir Balyoz davası sanığının tutukluluğuna yönelik itirazı reddetmesi nedeniyle yargılandığını ileri süren Kaya, Balyoz davasının başka bir aşamasında görev almadığını, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davadan da beraat ettiğini anlattı.

Kaya, mevcut davadan da beraatini talep etti.

Sanık Mehmet Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanarak hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açıldığını ve yargılama sonucu beraat ettiğini söyledi. Erdoğan, mevcut davadan da beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın Yargıtay'ın yeni hizmet binasındaki duruşma salonunda devam edilecek.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Balyoz' soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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