Balyozla duvarı kıran itfaiye alevler karşısında zor anlar yaşadı - Son Dakika

Balyozla duvarı kıran itfaiye alevler karşısında zor anlar yaşadı

Antalya'da talaş deposu yangını

Tadilatı yapılan bir iş yerinin odun talaşı deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü

ANTALYA - Antalya'da tadilatı yapılan bir iş yerinin odun talaşı deposunda çıkan yangını, itfaiye güçlükle söndürdü. Balyozla duvarı kıran itfaiye alevler karşısında zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Eski Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde tadilat yapan iki işçi, odun talaşı dolu depo bölümünden dumanların yükselmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İşçiler birinci kattaki depodaki yangının çıkış yerini belirlemeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, merdiven açarak dumanların çıktığı alana ulaştı. Maske ile dumanların arasına giren itfaiye yanan alanda söndürme çalışması yaptı. İki işçi ise dumanların arasında itfaiyenin çalışmasını takip etti. Dumanların artması üzerine itfaiye ekipleri, iki işçiyi bölgeden uzaklaştırdı. Tüm müdahaleye rağmen yangında azalma olmayınca ekipler balyoz yardımıyla deponun yan duvarlarını kırdı. Deponun içine hava girmesiyle birlikte alevler dışarıya çıktı. Talaşın içten içe yanmasının devam etmesi üzerine ekipler bu kez, alttaki depo kapağını açtı. Kapaktan içeri su verilerek talaşın yere dökülmesi sağlandı. Hem alttan hem üstten yapılan çalışmayla yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.