Son Dakika Haberleri: Balyozla Kapıyı Kırıp, Gaz Kaçağı Olan Evdeki Afgan Anne Çocuklarını Kurtardılar

Balyozla Kapıyı Kırıp, Gaz Kaçağı Olan Evdeki Afgan Anne Çocuklarını Kurtardılar

1 saat önce

BOLU'da, gaz kaçağının olduğu evde kilitli kalan Afganistan uyruklu anne ile 4 ve 8 yaşları arasındaki 4 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı balyozla kırılarak kurtarıldı.

Balyozla Kapıyı Kırıp, Gaz Kaçağı Olan Evdeki Afgan Anne Çocuklarını Kurtardılar, System.String[]
BOLU'da, gaz kaçağının olduğu evde kilitli kalan Afganistan uyruklu anne ile 4 ve 8 yaşları arasındaki 4 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı balyozla kırılarak kurtarıldı. Büyük panik yaşayan çocukları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Afganistan uyruklu  Farahnaz Faizi, evin kapısını kilitledikten sonra çocuklardan biri anahtarı kaybetti. İçeride kilitli kalan anne Farahnaz ile çocukları Niayis (8), Meysa (6), Muhammed (5) ve Sarah (4) mutfaktaki ocaktan gaz sızıntısı olduğunu fark edince, balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Anne ve çocuklarının yardım çağrılarını duyan komşuları, polise haber verdi.

Bölgeye sevk edilen polis, apartmanın doğal gaz hattını kapattıktan sonra itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Polis bu sırada demir kapıdan atlayıp balkonun bulunduğu bölüme giderek, gazdan etkilenmemek için balkona çıkan aileyi sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye evin kapısını balyozla kırarak içeri girdi. Büyük korku yaşayan aileyi sakinleştirmek için ekipler, çaba harcadı.

Çocuklardan Muhammed'i kucağına alıp ambulansa götüren polis memuru onları kurtardıklarını ve korkmamalarını söyledi. Küçük Muhammed de polise teşekkür etti. 112 Acil personeli de balon yaptığı lastik eldiveni küçük Muhammed'e vererek sakinleşmesini sağladı. Çocuklar, babalarının çalışmak için Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gittiğini söyledi. Türkçe bilmeyen ailenin yaşadığı korku, görenleri üzdü.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:59 Kaynak: DHA

Bolu, İtfaiye, Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Şarkıcı Kelsy Karter, Yanağındaki Dövmenin Kalıcı Olmadığını Açıkladı Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti Engin Akyürek'ten Şaşırtan 'Aşk' Açıklaması: Hayatı Yerle Bir Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 17:26:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balyozla Kapıyı Kırıp, Gaz Kaçağı Olan Evdeki Afgan Anne Çocuklarını Kurtardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]