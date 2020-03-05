Balyozlu eş cinayeti sanığına 'haksız tahrik' indirimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balyozlu eş cinayeti sanığına 'haksız tahrik' indirimi - Son Dakika

Balyozlu eş cinayeti sanığına 'haksız tahrik' indirimi

6 saat önce

ÇORUM'da eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Ali Bicil (66), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Balyozlu eş cinayeti sanığına 'haksız tahrik' indirimi, System.String[]

ÇORUM'da eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Ali Bicil (66), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin küfür ve hakaretleri nedeniyle cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle cezada indirime giden mahkeme heyeti, sanığın cezasını, 24 yıl hapis cezasına indirdi.

Olay, geçen yıl Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuklu Hanife- Ali Bicil çifti, evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Bicil, balyozla başına vurduğu eşini öldürdü. Bicil, olayın ardından polis merkezine giderek, teslim oldu. Tutuklanan koca hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Ali Bicil, olay anında sinirlendiği ve bilincini kaybettiğini öne sürerek, "Olay günü sabah namazına kalktım. Eşim de kalktı. Bahçeyi temizlemek için dışarı çıktım, eşim de nane ekiyordu. Bir süre çalıştıktan sonra 'Hanım yemeği hazırla da yiyelim' dedim. Bana ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler etti. Sonra içeriye girdi. Arkasından girdim. Yatağa yatmıştı, içeride de benzer küfürleri etti. Sinirlendim elime balyoz geçti, sonrasını hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmişim. Kendisinin psikolojik sorunları vardı. Devamlı, 'Burnuma kan kokusu geliyor' diye sözler eder, 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunurdu. Şikayet etmekten korkuyordum, böyle bir şey yapsam beni orada linç ederdi. İlk ifademde olayın etkisiyle pişman olmadığımı söylemiştim ancak şimdi pişmanım" dedi.

KÜFÜRLER 'HAKSIZ TAHRİK' SAYILDI

Mahkemede 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Ali Bicil'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cinayeti eşinin küfür ve hakaretleri nedeniyle 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle cezada indirime giden mahkeme heyeti, sanığa 24 yıl hapis cezası verdi. Heyet, savcılık soruşturmasında 'pişman değilim' yönünde verdiği ifadeyi yargılama sırasında 'pişmanım' diye değiştiren sanığın samimi görülen pişmanlığının gözlemlenmediği gerekçesiyle cezada başkaca indirime gitmedi.


Hanife, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:37 Kaynak: DHA
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