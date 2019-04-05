Son Dakika Haberleri: Bambaşka Bir Seviyede Olan En Yeni Araba İcatları #1 (2019)

Bambaşka Bir Seviyede Olan En Yeni Araba İcatları #1 (2019)

1 saat önce

Bugün sizlere yeni nesil araba icatlarından bahsedeceğiz.

Bugün sizlere yeni nesil araba icatlarından bahsedeceğiz. Gelecekte araba sektörünü değiştirebilecek bu buluşlara gelin hep beraber bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:21 Kaynak: Youtube

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