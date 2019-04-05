Bambaşka Bir Seviyede Olan En Yeni Araba İcatları #1 (2019)
1 saat önce
Bugün sizlere yeni nesil araba icatlarından bahsedeceğiz.
Bugün sizlere yeni nesil araba icatlarından bahsedeceğiz. Gelecekte araba sektörünü değiştirebilecek bu buluşlara gelin hep beraber bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:21 Kaynak: Youtube
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