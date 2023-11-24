Bambaşka Biri dizisi final yapıyor

Başrollerinde Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Muttalip Müjdeci, Aslı Orcan, Gülçin Hatıhan, Berrin Atasoy, Uğur Uzunel, Begüm Akkaya, Polen Emre ve Menderes Samancılar'ın yer aldığı FOX TV'nin dizisi Bambaşka Biri final yapıyor.

16. BÖLÜMLE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yurt dışında büyük ilgi gören dizi yıl sonunda ekrana veda ediyor. Tims&B imzalı polisiye aşk dizisinin yeni bir gelişme olmazsa 16. bölümde final yapacak. Başrol oyuncularından ve yapım şirketinden final kararıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

BAŞROL OYUNCUSUNA DUBAİ'DEN ÖDÜL

Dizideki başarılı performansıyla dünya çapında tanınan Burak Deniz, önceki gün Dubai'de 7.si düzenlenen Uluslararası Arap Festivali'nde En İyi Uluslararası Oyuncu Ödülü'nü almıştı. Ödülünü aldıktan sonra dizi ekibine teşekkür eden Deniz, "Bugün burada olmak benim için çok büyük bir onur. Bizler televizyon ve film sektörüne emek veren tüm oyuncu ve yapımcı arkadaşlarımla birlikte hep bir hayal kurarak yola çıkıyoruz. Böylesine değerli ödüller almak ise bizi sadece mutlu etmekle kalmıyor aynı zamanda oldukça da motive ediyor. Buna vesile olan tüm oyuncu ve ekip arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim" demişti.