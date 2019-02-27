Son Dakika Haberleri: Bambaşka Biri Oldum ???????+??, İş Görüşmesine Gittim!

Bambaşka Biri Oldum ???????+??, İş Görüşmesine Gittim!

31 dakika önce

Saçımdan, göz rengime, kıyafetlerimden makyajıma tamamen farklı biri oldum ve bu halde iş görüşmesine giderek arkadaşlarımı kandırmaya çalıştım. Siz nasıl buldunuz? Umarım keyifle izlersiniz!

Saçımdan, göz rengime, kıyafetlerimden makyajıma tamamen farklı biri oldum ve bu halde iş görüşmesine giderek arkadaşlarımı kandırmaya çalıştım. Siz nasıl buldunuz? Umarım keyifle izlersiniz!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:35 Kaynak: Youtube

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