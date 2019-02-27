Bambaşka Biri Oldum ???????+??, İş Görüşmesine Gittim!

Saçımdan, göz rengime, kıyafetlerimden makyajıma tamamen farklı biri oldum ve bu halde iş görüşmesine giderek arkadaşlarımı kandırmaya çalıştım. Siz nasıl buldunuz? Umarım keyifle izlersiniz!

Saçımdan, göz rengime, kıyafetlerimden makyajıma tamamen farklı biri oldum ve bu halde iş görüşmesine giderek arkadaşlarımı kandırmaya çalıştım. Siz nasıl buldunuz? Umarım keyifle izlersiniz!

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