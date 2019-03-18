Bambaşka Gürpınar İçin Çal" Projesi Hayata Geçirildi.

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde farklı meslek gruplarından 70 kişi, ilçenin tanımı için türkü seslendirdi.
İlçede aralarında öğretmen, öğrenci, memur, işçi, esnaf ve akademisyenlerin bulunduğu 70 kişi, 'Bambaşka Gürpınar için çal' projesi kapsamında bir araya geldi.
İlçenin farklı mekanlarında yapılan çekimlerde "O yar gelir" ve Van yöresine ait olan "Git Süphan'dan kar al getir" parçalarının seslendirildiği projede, engelli vatandaşlar da unutulmadı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın da şiir okuduğu, 32 farklı mekanda çekimi yapılan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Klipte Gürpınar'ın tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra görevlendirme yapılan belediye tarafından ilçe merkezi başta olmak üzere gerçekleşen değişim ve dönüşüm gözler önüne serildi.
Doğramacı, yaptığı açıklamada, "Bambaşka Gürpınar için çal" projesinin kültür ve sanat alanında hazırlanmış önemli bir hafıza çalışması olduğunu belirtti.
"Bambaşka bir Gürpınar için çıktığımız yolun geldiğimiz noktasında bir şehrin dönüşümünü türkülerimizle anlatmak istedik." diyen Doğramacı, "Bu değişim ve dönüşümü anlatırken sahip olduğumuz tarihi ve kültürel varlıklarımızı unutmadık. Gürpınar Van'ın en yakın ilçesi. İnsanların gelip görmesi, ziyaret etmesi gereken bir yer. Biz bu projeyle algılar da oluşan uzaklığı kaldırmak istedik. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.