Son Dakika Haberleri: Bambaşka Hande Yener!

Bambaşka Hande Yener!

1 saat önce

Müzik dünyasının yıldız ismi Hande Yener, 31 Aralık akşamı Yeşilköy'deki İstanbul WOW İstanbul Hotel'de sahne alacak.

Bambaşka Hande Yener!, System.String[]

KRALİÇE'NİN YILBAŞI SÜRPRİZİFettah Can'ın da sahne alacağı gece için büyük bir sürpriz hazırlayan Türk Pop Müziği'nin kraliçesi izleyenlere bambaşka bir konser deneyimi yaşatacak.

GECEYE ÖZEL FASIL EKİBİ!

Başarılı sanatçının Yeşilköy'deki WOW İstanbul Hotel'de vereceği konseri izlemeye gelenler Yener'i sahnede hiç görmedikleri bir konseptle görecekler. Güzel yorumcu yılbaşı gecesine özel oluşturduğu fasıl ekibiyle, konserin bir bölümünde misafirlerini fasıla doyuracak. Orkestrası, fasıl ekibi ve dansçılarıyla toplam 19 kişilik bir ekiple sahne almaya hazırlanan Yener, popüler şarkılarının yanı sıra sahnesinde arabesk müzik ve Türk Sanat Müziği'nden de parçalar seslendirerek izleyenlere bir fasıl gecesi yaşatacak. Şarkılarıyla olduğu kadar güzelliği ve şıklığıyla da yılbaşı gecesine damga vurmaya hazırlanan Yener, ünlü modacı Kadir Kılıç'ın geceye özel tasarladığı kostüm ve sanatçının Amsterdam tatilinde bu konser için aldığı aksesuarlarla WOW Hotel sahnesinde olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:44 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Yeşilköy, Güncel
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