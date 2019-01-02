Bambaşka Üç Kadının Özgürleşme Hikayesi; 'YUTMAK'

Ece Dizdar, Başak Daşman ve Merve Dizdar'ın rol aldığı "Yutmak"özgürleşmek için birbirlerine destek olan heyecanlı, kırılgan, ölüm orucuna yatmış, yüksek obsesyonlu, terk edilmiş, daha önceki alışkanlıkları olmadan devam eden 3 kadının hikayesini konu alıyor.

Tek perde

Tarihler;

10- 21-22 Ocak 20:30

12 -13 Ocak 17:00

Bilet Fiyatı: Tam 75 TL/ Öğrenci 55 TL

Biletler Biletix ve Craft Gişede

Oyun hakkında;

"Ben genellikle dünyadaki en tuhaf insan olduğumu sanırdım, ama sonra dünyada o kadar çok insan var ki, kendini benim kadar tuhaf hisseden ve benimle aynı biçimde arızalı başka biri olabilir diye düşündüm. Onu hayal ettim ve onun da beni hayal ettiğini düşündüm. Sen eğer ordaysan bunu okuduğunu umut ediyorum ve bilmelisin, işte ben de buradayım ve en az senin kadar tuhafım'' diyen üç kadının hikayesi…

Tuhaflık derken?

Nedir ki tuhaf olan?

Kim, kime ve neye göre tuhaftır?

Uzun süren ilişkisini kaybeden, terk edilmiş, hayatını daha önce hiç sorgulamadığı alışkanlıkları olmaksızın devam ettirmek zorunda kalan Rebecca.Dünyanın çok kötü bir yer olduğuna inanan, yüksek obsesyonlu, ölüm orucuna yatmış, kendini evine hapsedip iyileşmeyi bekleyen Anna.

Yanlış bedende doğduğunu düşünen, heyecanlı, kırılgan, umutlu ve çok yalnız Sam.

Üçünün yolları kesişir ve özgürleşmek için bilerek ya da bilmeyerek birbirlerine destek olurlar.

Size tuhaf mı geldi?

Oynayanlar: Ece Dizdar, Başak Daşman, Merve Dizdar

Yazan: Stef Smith

Çeviren: Çağ Çalışkur

Yöneten: İbrahim Çiçek

Yardımcı Yönetmen: Güven Murat Akpınar

Dekor-Işık: Cem Yılmazer

Dekor Uygulama: Muhtar Pattabanoğlu

Ses: Özgür Kuşakoğlu

Koreografi: Gizem Erdem

Fotoğraf: Serkan Kızılkaya

Mekan Yönetimi: Cansın Şenel

Proje Ekibi: Göksun Büyükkahraman, Taner Kaşıkçı, Özge Çalışkan, Selahattin Paşalı, Dima Boikov