Bambaşka Üç Kadının Özgürleşme Hikayesi; 'YUTMAK'

Ece Dizdar, Başak Daşman ve Merve Dizdar'ın rol aldığı "Yutmak"özgürleşmek için birbirlerine destek olan heyecanlı, kırılgan, ölüm orucuna yatmış, yüksek obsesyonlu, terk edilmiş, daha önceki alışkanlıkları olmadan devam eden 3 kadının hikayesini konu alıyor.
Tek perde
Tarihler;
10- 21-22 Ocak 20:30
12 -13 Ocak 17:00
Bilet Fiyatı: Tam 75 TL/ Öğrenci 55 TL
Biletler Biletix ve Craft Gişede
Oyun hakkında;
"Ben genellikle dünyadaki en tuhaf insan olduğumu sanırdım, ama sonra dünyada o kadar çok insan var ki, kendini benim kadar tuhaf hisseden ve benimle aynı biçimde arızalı başka biri olabilir diye düşündüm. Onu hayal ettim ve onun da beni hayal ettiğini düşündüm. Sen eğer ordaysan bunu okuduğunu umut ediyorum ve bilmelisin, işte ben de buradayım ve en az senin kadar tuhafım'' diyen üç kadının hikayesi…
Tuhaflık derken?
Nedir ki tuhaf olan?
Kim, kime ve neye göre tuhaftır?
Uzun süren ilişkisini kaybeden, terk edilmiş, hayatını daha önce hiç sorgulamadığı alışkanlıkları olmaksızın devam ettirmek zorunda kalan Rebecca.Dünyanın çok kötü bir yer olduğuna inanan, yüksek obsesyonlu, ölüm orucuna yatmış, kendini evine hapsedip iyileşmeyi bekleyen Anna.
Yanlış bedende doğduğunu düşünen, heyecanlı, kırılgan, umutlu ve çok yalnız Sam.
Üçünün yolları kesişir ve özgürleşmek için bilerek ya da bilmeyerek birbirlerine destek olurlar.
Size tuhaf mı geldi?
Oynayanlar: Ece Dizdar, Başak Daşman, Merve Dizdar
Yazan: Stef Smith
Çeviren: Çağ Çalışkur
Yöneten: İbrahim Çiçek
Yardımcı Yönetmen: Güven Murat Akpınar
Dekor-Işık: Cem Yılmazer
Dekor Uygulama: Muhtar Pattabanoğlu
Ses: Özgür Kuşakoğlu
Koreografi: Gizem Erdem
Fotoğraf: Serkan Kızılkaya
Mekan Yönetimi: Cansın Şenel
Proje Ekibi: Göksun Büyükkahraman, Taner Kaşıkçı, Özge Çalışkan, Selahattin Paşalı, Dima Boikov