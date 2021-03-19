Bambi Yatak, Göztepe Erkek Hentbol Takımı'na sponsor oldu

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile Bambi Yatak arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen sponsorluk tanıtım toplantısına, kulüp başkan vekili Talat Papatya, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, hentbol şube yöneticisi Aziz Yalçın, Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çetmen ve Bambi Yatak Marka Yöneticisi Cem Baş'ın katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talat Papatya, büyük ailelerine katılan Bambi Yatak'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu yolda bizimle omuz omuza birlikte olmanızdan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder. Bu birlikteliği sağladığı için Sayın Vekilimiz Mahmut Atilla Kaya'ya da teşekkür ediyoruz, sağ olsun desteklerini eksik etmiyor."

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da hentbol şubesinin bu sene önemli bir misyonunun olduğunu kaydetti. Bambi Yatak'ın İzmir'in Türkiye'ye ve yurt dışına mal olmuş önemli bir değeri olduğunu belirten Kaya, "Bu anlaşma her iki taraf için de büyük bir kazanç olacak. Gelecek yıl Bambi Yatak'ın daha büyük sponsorluklarla da kulübe katkı sağlayacağını umuyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hentbol şube yöneticisi Aziz Yalçın, Bambi Yatak'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, İzmir'in diğer önemli firmalarından da İzmir sporuna katkı sağlamalarını beklediklerini kaydetti.

Bambi Yatak Marka Yöneticisi Cem Baş da İzmir firması olarak İzmir'in güzide kulübü Göztepe'ye destek oldukları için büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Amatör branşlara destek olmak gerektiğini aktaran Baş, "Bizi de bu aileye dahil ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah desteklerimizin devamı gelecek, hep birlikte amatör branşları ve Göztepe'mizi daha iyi yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.