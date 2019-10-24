Bambi Yatak, Türkiye genelindeki 300'üncü mağazasını açtı

İSTANBUL - Türkiye'de yatak sektörünün önemli oyuncularından Bambi Yatak, Türkiye'deki mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Son olarak 300'üncü mağazasını Masko'da açan Bambi Yatak, 2023 sonuna kadar mağaza sayısını 600'e çıkarmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle bugün 300'üncü mağazasını İstanbul Masko'da konumlandıran Bambi Yatak, Türkiye'nin her noktasında olma vizyonuyla hareket etmeye devam ediyor. Yılsonunda fabrikasını 25 milyon TL yatırım bütçesiyle minimum 30 bin metrekare daha büyütmeyi planlayan Bambi, bu büyümeyle günlük bin ila bin 200 adet yatak üretmeyi planlıyor.

Mağaza açılışının yapıldığı etkinliğe yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Bambi Yatak reklam yüzü Hülya Avşar ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Mağaza açılışında konuşan Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, "Bugün 300'üncü mağazamızı açtık. Yurt dışında ise 15 farklı ülkede 50 farklı satış noktasında hizmet veriyoruz. Yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Genellikle Avrupa odaklı ihracat yapıyoruz. Bu yıl itibariyle yurt içinde 325 satış noktasına ulaşmayı planlıyoruz. Önümüzdeki sene sonu 400 satış noktasına ulaşmak 2023 yılında ise 600 satış noktasında hizmet vermeyi hedefliyoruz. 520 kişiye istihdam sağlıyoruz, yeni yatırımımız ile bu sayıyı 200 kişi daha artıracağız. Ar-Ge'ye önem veren bir firmayız. Teknolojik ürünler üretmeye devam etmek ve her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da tamamen yerli ve milli bir firma olarak oluşturduğumuz yol haritasında yürümek istiyoruz" dedi.

Açılış etkinliğinde Bambi Yatak konforundan bahseden markanın reklam yüzü Hülya Avşar da güvenmediği bir ürüne referans olmayacağını, ürün kaliteli olduğu için herkese tavsiye ettiğini söyledi. Dinlenerek yataktan kalkmanın önemli olduğunu da belirten Hülya Avşar bu kaliteden dolayı mağaza açılışlarının artarak devam edeceğini ifade etti.

(MRT-ACÖ-E)