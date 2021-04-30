Bambus için Uysal'ın girişimine siyasilerden destek - Son Dakika

Bambus için Uysal'ın girişimine siyasilerden destek

30.04.2021 11:32
Bambus için Uysal'ın girişimine siyasilerden destek, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın davetiyle Bambus Koyu için bir araya gelen CHP, İYİ Parti, MHP ilçe başkanları, koyun belediye eliyle halka kazandırılması için Uysal'ın girişimine destek verdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın davetiyle Bambus Koyu için bir araya gelen CHP, İYİ Parti, MHP ilçe başkanları, koyun belediye eliyle halka kazandırılması için Uysal'ın girişimine destek verdi. Toplantıya katılan AK Parti temsilcisi ise ilerleyen günlerde fikir bildireceklerini söyledi.

Siyasi partileri bir araya getiren Bambus Koyu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da Antalya'yı kenti ilk ziyaretinde "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği Erenkuş mevkiinin hemen alt tarafında bulunuyor. Aynı zamanda 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsünde bulunan koy, 2014'te kaçak inşaatlar, ruhsatsız yapılarla gündeme geldi.

Plajdaki beton bir haftada söküldü

Muratpaşa Belediyesi'nce koydaki plaj işletmesi defalarca mühürlenirken 12 Mart 2016'da şikayet üzerine plajda yapılan inceleme şok görüntüler ortaya çıktı. Deniz dubalarıyla plaja kepçe ve paletli ekskavatör getirildiği, falezlere beton döküldüğünü belirlendi. Gelişmeler üzerine 8 Nisan 2016 sabahı plajda yıkım başladı.

Ancak belediye ekipleri 5 saatlik bir uğraşın sonucunda ancak 2 metrekarelik betonu sökülebildi. Bunun üzerine yoldan 30 metre aşağıda bulunan plaja vinç yardımıyla iş makineleri indirildi. Üzeri tamamen betonla kaplanan falezlerdeki tahribat betonun sökülmesiyle ortaya çıktı. Korunması gereken falezlerin demir profillerle kaplandığı, kayalıklara duvar örüldüğü ve plajın moloz doldurularak genişletildiği görüldü. Plajdaki betonun sökülmesi bir hafta sürdü.

Mecliste oy birliği

Bambus'ta tüm kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımının tamamlanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi, koyu halka açık plaj haline getirmek için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na tam 6 kez başvurdu. Ancak başvurular sonuçsuz kaldı. Diğer yandan, geçmiş yıllarda doğa harikası koya beton döken şirket de yeniden kiralama talebinde bulundu. Bambus'ta yaşanan gelişmeler Muratpaşa Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısında gündeme geldi. Mecliste Başkan Uysal, durumu özetledi, amaçlarının Bambus'u kente kazandırmak ve mavi bayraklı bir plaj haline getirmek olduğunu söyledi. Meclis üyeleri, koyun belediye eliyle halka kazandırılması için Başkan Uysal'ın girişimlerine desteklerini açıkladı.

Siyasi partiler bir araya geldi

Belediye meclisindeki destek açıklamasının ardından, Başkan Uysal'ın CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Semih Tayfur, MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülker, Yeşilbahçe Mahalle Muhtarı Nurettin Eyiler ve bölge sakinlerinden Mustafa Çelik'i Bambus gündemiyle toplantıya davet etti.

Başkanlık makamında yapılan toplantıda Ümit Uysal, süreci özetledi, 6'ncı ve son başvuruya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden henüz cevap alınamadığını aktardı. Yapılan değerlendirmelerin ardından CHP, İYİ Parti, MHP ilçe başkanları, muhtar Eyiler ve Çelik, Bambus koyunun belediye eliyle halka kazandırılması ve çalışmaların tamamlanması için Başkan Uysal'ın girişimlerine desteklerini açıklarken AK Partiyi temsilen toplantıya katılan Bünyamin Taşkın, bu konudaki görüşlerini daha sonra bildireceklerini söyledi. - ANTALYA

Bambus için Uysal'ın girişimine siyasilerden destek
Bambus için Uysal'ın girişimine siyasilerden destek
Bambus için Uysal'ın girişimine siyasilerden destek

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Muratpaşa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bambus için Uysal'ın girişimine siyasilerden destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Profesör Profesör "Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı" sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti
İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor         
11:17
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı         
11:04
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi         
10:40
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Kaldırımda oturan çocuğun kovayla yaptığı şov, yoldan geçenleri kendine hayran bıraktı Kaldırımda oturan çocuğun kovayla yaptığı şov, yoldan geçenleri kendine hayran bıraktı         
09:45
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın         
09:43
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi         
06:57
İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var         
05:57
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı         
20:56
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 11:45:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bambus için Uysal'ın girişimine siyasilerden destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement