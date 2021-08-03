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Bamya ailelere gelir kapısı oluyor - Son Dakika

Bamya ailelere gelir kapısı oluyor

03.08.2021 19:21

Bamya ailelere gelir kapısı oluyor Sokakta bamya satışları devam ediyor Boyutu büyüdükçe fiyatı azalan bamya ailelere gelir kapısı oluyor Samsun'da sokakta köylü kadınlar tarafından satılan bamya, kilosu 30 liradan alıcı buluyor.

Bamya ailelere gelir kapısı oluyor

Sokakta bamya satışları devam ediyor

Boyutu büyüdükçe fiyatı azalan bamya ailelere gelir kapısı oluyor

SAMSUN - Samsun'da sokakta köylü kadınlar tarafından satılan bamya, kilosu 30 liradan alıcı buluyor.

Samsunlu kadınlar ve bazı öğrenciler evlerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bahçelerinde yetiştirdikleri bamyaları şehir merkezindeki kaldırımlarda satıyor. Yılın altıncı ayından itibaren Samsun'un şehir merkezindeki işlek caddelere konuşlanan satıcılar, bahçelerinde yetiştirdikleri bamyalarını kaldırımlardaki tezgahlarından alıcılara ulaştırıyor. Yarım kiloluk poşetler halinde hazırlanan bamyaların paket fiyatı boyutlarına göre 5 TL'den başlayıp, 15 TL'ye kadar çıkıyor.

Günde 100-200 TL arasında satış gerçekleştirdiklerini ifade eden lise 4. sınıf öğrencisi Polat Kabadayı, "Bamya satışları şu anda düşük gidiyor. Yeni yeni işler açılıyor. Tek tük alanlar oluyor ama genelde ucuza almak istiyorlar. Büyük bamyalar 5 TL, orta boy bamyalar 7,5-10 TL, küçük boy bamyalar ise 15 TL'den satılıyor. Bamyada boy büyüdükçe fiyat düşüyor çünkü en değerlileri en küçük boydakiler oluyor. Küçük bamyalar daha çok rağbet görüyor. Daha lezzetli olduğu da söyleniyor. Ben lise son sınıf öğrencisiyim. Her sene bamya satıyorum. Ailem topluyor ben de onlara destek olmak için satıyorum. Günde 100 TL ile 200 TL arasında satış yapıyoruz. Bamya toplamak çok zahmetli bir iş. Güneşin altında toplamak, temizlemek, paketlemek büyük çaba gerektiriyor. İnsanların bamya fiyatlarını pahalı bulması, olmayacak ucuzlukta fiyat biçmesi bizi üzüyor. Zahmetli bir ürün olduğunu anlatıyoruz ama insanlar buna bakmıyorlar. Sürekli indirim yapmaya çalışıyorlar bu da bizi zorluyor. Emeğimizin karşılığını verseler çalışmaktan hiç yorulmayız" dedi.

Bamya fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar ise şunları söylediler:

"Fiyatlar biraz pahalı ama bamyanın zahmeti de çok. Geçen sene de aynı fiyata ürün satılıyordu. Köylüler de bunu büyük zahmet ile topluyorlar. Ben bamyanın sulu yemeğini yapmayı biliyorum. Aslında kızarma ve turşu da yapılıyormuş. Onlar da güzeldir diye düşünüyorum."

Satıcılar, il genelinde en işlek caddeler üzerinde bulunan kaldırımların çoğunda bahçelerinden topladıkları vatandaşlara ulaştırarak, evlerine ekonomik destek sağlamaya çalışıyorlar.

Bamya ailelere gelir kapısı oluyor
Bamya ailelere gelir kapısı oluyor
Bamya ailelere gelir kapısı oluyor
Bamya ailelere gelir kapısı oluyor

Türk Lirası, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bamya ailelere gelir kapısı oluyor - Son Dakika


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