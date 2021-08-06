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Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için "Çeyrek altın" olarak adlandırılıyor - Son Dakika

Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için "Çeyrek altın" olarak adlandırılıyor

06.08.2021 14:10

Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının hasadına başlandı. Bugünlerde kurusunun kilosu 200 liradan alıcı bulan bamya çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için "çeyrek altın" olarak adlandırılıyor.

Yaz boyunca sabah erken saatlerinde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor.

'Çeyrek altın' olarak nitelendirilen bamyada hasat başladı! Kurusunun kilosu 200 lira

"BİZİM İÇİN ALTIN GİBİ"

Çaydibi köyünde yaşayan bamya üreticisi Cemalettin Bak, "Çiçek bamyası bizim için altın gibi. İhtiyacın olduğunda altını nasıl kuyumcuda bozduruyorsan bamyayı da anında paraya çevirme şansın var. Kuyumcuyu akşam açık bulamazsın. Ama bamyacıyı istedin an bulabilirsin" dedi.

'Çeyrek altın' olarak nitelendirilen bamyada hasat başladı! Kurusunun kilosu 200 lira

"SATIŞLARDAN MEMNUNUZ"

Bamya fiyatının daha önceki yıl 130 lira olduğunu hatırlatan Bak, "Geçen yıl 160 liraya alıcı buldu. Bu yıl ise kilosu 200 lira civarında satılıyor. Satışlardan memnunuz" diye konuştu.

'Çeyrek altın' olarak nitelendirilen bamyada hasat başladı! Kurusunun kilosu 200 lira

"ADETA ALTINLA YARIŞIYOR"

Kurutup evlerde astıkları bamyaların ilçe halkının en büyük geçim kaynağı olduğunu anlatan Emine Koç da "Kışın daha pahalanıyor. Adeta altınla yarışıyor" şeklinde konuştu.

'Çeyrek altın' olarak nitelendirilen bamyada hasat başladı! Kurusunun kilosu 200 lira

"EN BÜYÜK PAZARIMIZ KONYA"

Coğrafi işaret tescili yapılan çiçek bamyasından her yıl ortalama 200 ton üretildiğine değinen Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise "Bamya bizim için çok değerli bir ürün. En büyük pazarımız ise Konya. Orada 'bamya çorbası' olarak tüketiliyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendiriliyor" ifadelerini kullandı.

'Çeyrek altın' olarak nitelendirilen bamyada hasat başladı! Kurusunun kilosu 200 lira
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Çeyrek altın olarak adlandırılıyor
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Çeyrek altın olarak adlandırılıyor
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Çeyrek altın olarak adlandırılıyor
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Çeyrek altın olarak adlandırılıyor
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Çeyrek altın olarak adlandırılıyor
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Çeyrek altın olarak adlandırılıyor
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Çeyrek altın olarak adlandırılıyor

Çaydibi, Taşova, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için 'Çeyrek altın' olarak adlandırılıyor - Son Dakika Ekonomi


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