Bamya fiyatları cep yakıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bamya fiyatları cep yakıyor - Son Dakika Ekonomi

Bamya fiyatları cep yakıyor

6 saat önce

Üretim aşaması zor olan kuru bamya, maliyetlerin artmasının ardından Kayseri'de 190 TL ile 220 TL arasında tezgahlarda satılıyor.

Bamya fiyatları cep yakıyor, System.String[]

Üretim aşaması zor olan kuru bamya, maliyetlerin artmasının ardından Kayseri'de 190 TL ile 220 TL arasında tezgahlarda satılıyor.


Gece toplanılan ve zahmetli aşamalardan sonra üretilen kuru bamyanın fiyatları, 2 ay içerisinde 70 TL'ye yakın zamlandı. Kayseri'de de birinci sınıf bamyanın fiyatı, gelen zamlardan sonra 220 TL'ye kadar yükseldi.


Kayseri'de kuruyemiş ve bamya işiyle uğraşan Halil Cankı, gelen zamma rağmen kuru bamyaya ilgilinin devam ettiğini söyleyerek, "Bu yıl bamya fiyatının 2 ay içerisinde 60-70 TL arasında yükselmesinden dolayı bazı rahatsızlıklar oluşuyor. Bu fiyat artışının sebepleri vardır. Bamya gece toplanan bir üründür ve bamyanın toplandığı tarla çamur olur. Gece toplandığından dolayı çalışacak işçi bulunamıyor. Çalışan işçilerinde yevmiyesinin yüksek olmasından dolayı yüksek fiyat oluşuyor. Bu etkenler direk olarak fiyata yansımaktadır. Fiyatlar bundan dolayı yükselmiştir. Yoksa ürün azlığı gibi sebeplerden dolayı değildir. Bamyanın kalitesine göre şuanda 190 TL ile 220 TL arasında satılıyor. Biraz esmer olan ürünler 190 TL ile 200 TL arası, parlak ve daha gösterişli ürünler ise 220 TL civarında satılıyor. Bamya fiyatlarının artmasına rağmen halen ilgi var. Bamya bizim geleneksel yemeğimizdir. ve her evde 1-2 ayda mutlaka pişer" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da bir baba kızını internet sitesinde 470 TL'ye satılığa çıkardı
Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olan Kartalkaya'da bir gece konaklama 50 bin TL 'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:26:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bamya fiyatları cep yakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]