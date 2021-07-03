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Bamya hasadı başladı - Son Dakika

Bamya hasadı başladı

03.07.2021 17:40
Bamya hasadı başladı, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık bin ailenin gelir kapısı olan bamyanın hasadı başladı.

Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık bin ailenin gelir kapısı olan bamyanın hasadı başladı.

Denizli'nin Çal ilçesinde meşhur Hançalar bamyası olarak bilinen ürünün hasadı için çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarlaya gitmeye başladı. Bölgede yaklaşık bin çiftçi ailesinin geçimini sağlayan bamyanın yaşının kilogramı 40 liradan kurusu ise 150-200 lira aralığında satarken, bölgede bamya üretiminin yaklaşık 3 bin dekarlık alanda yapıldığı belirtildi. Bamya üretiminin zahmetli, bir o kadar da sabır isteyen bir iş olduğunu ve yoğun olarak kuru tüketildiğini belirten bamya üreticisi Ümmü Özkul, "Sezonun ilk bamyasını hasadı başlayalı birkaç gün oldu. Havaların serin olması hasat gününün gecikmesine neden oldu. Eylül ayının ilk haftasına kadar bamya hasadımız devam edecektir. Bamyamızın özelliği küçük olmasıdır. Bu özelliğini koruması için gün aşırı hasat yaparız. Yoksa ürün tohuma kaçar yani büyür " diye konuştu.

"Bamyanın kurusu 150-200 lira aralığında satılıyor"

Sabahın erken saatlerinde topladıklarını belirten Özkul, "Hançalar bamyasını sıcakta toplamak verimli olmaz. Sabah serinliğinde tarlaya gireriz. Bu sene kuraklık nedeniyle verimimiz düşük oldu. Her gün sabah erken saatlerde tarlalardan toplanan bamyalar, kurutmak için her gün iplere dizilmektedir. Yaklaşık 2 haftada içerisinde kurutulur. Yaşının kilogramı 40 liradan kurusu ise 150-200 lira aralığında satılır" dedi. - DENİZLİ

Bamya hasadı başladı
Bamya hasadı başladı
Bamya hasadı başladı

Hançalar, Denizli, Çiftçi, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bamya hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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