Bamya üreticisinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti - Son Dakika

Bamya üreticisinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti

Koçarlı'da bamya üretimi yapan ve 20 gün içerinde yüzde 35 düşen fiyatlardan dolayı mağdur olan bamya üreticisinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Koçarlı'da bamya üretimi yapan ve 20 gün içerinde yüzde 35 düşen fiyatlardan dolayı mağdur olan bamya üreticisinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla bamya üreticisinin elinde kalan ürünleri satın alınıp Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Başkan Çerçioğlu çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek "Aydınlı hiçbir üreticimizi mağdur etmeyiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticimizin tarlada kalan ürününe her zaman alıcıdır" diye konuştu.

Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi


Daha önceki yıllarda portakal, patates, erik, nar ve çilek üreticilerinin tarlada kalan ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan Büyükşehir Belediyesi bu kez de bamya üreticisine destek oldu. Girdi fiyatlarının düşmemesine rağmen ürün fiyatları sürekli olarak düşen bamya üreticisinin imdadına yetişilirken üreticiler kendilerine Başkan Çerçioğlu'ndan başka hiçbir kurumun destek vermediğinin altını çizdi.


Üreticiler, "Bazı kurumlar koperatifleşebilmemiz için 3-4 yıl içerisinde destek vereceklerini söylüyor. Oysa Özlem Başkan hemen kooperatif için destek olmaya başladı. Bunun yanında ürünlerimizi de şimdi alıyor. Bizim sorunlarımızın bugün çözümü kavuşması gerekiyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na sorunumuza hemen el attığı için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.


Bamyanın günlük olarak toplanması gerektiğinin ve toplanmadığı takdirde ürünün çöpe gittiğinin altını çizen üreticiler, onlarca mahallede binlerce vatandaşın bamyadan ekmek kazandığını söyledi. Üreticiler, düşen fiyatlar sebebiyle çalışanların ücretlerini ödemede zorlandıklarını belirtti.


Başkan Çerçioğlu ise her zaman Aydınlı üreticilerin yanında olacaklarını vurgularken Büyükşehir Belediyesi'nin tarlada kalan ürünlerin her zaman alıcısı olacağının altını çizdi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu politikasını bu yıl bamya üreticisi için de uygulayacağını ifade eden Başkan Çerçioğlu "Öncelikle hızlıca çözüm üreterek bamya üreticimizin elindeki ürünü satın alıyoruz. Üreticilerimizle konuştuk, hemen bir üretim kooperatifi kurulması için de çalışmalara başladık. Üreticilerimizi kooperatifleşmelerini sonuna kadar destekliyoruz. Aydın'da sosyal belediyeciliği sonuna kadar uygulayacağız. Üreticimiz yeter ki üretsin. Üreticimizin özellikle de içinden geçen süreçte üretimden vazgeçmemesi gerekiyor. Pandemi sürecinde yerel üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Üreticimizin üretmeye devam edebilmesi için desteklenmesi gerekiyor. Biz de bu desteği sonuna kadar vereceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bamya üreticisinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:28 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 15:33 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı 15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:36 İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
16:28
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
15:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
15:33
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
15:16
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
14:12
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
13:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 17:31:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bamya üreticisinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]