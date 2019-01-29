Bamya Zamlardan Etkilenmedi

Kayseri'de 170 TL'den satılan kuru bamyanın fiyatı 2 yıldan bu yana değişmedi.

Kayseri'de 170 TL'den satılan kuru bamyanın fiyatı 2 yıldan bu yana değişmedi.



Kayseri'de döviz kurlarının artmasıyla birçok ürüne zam geldi. Kuruyemişçilerin vazgeçilmezleri arasında olan bamya, bu zamlardan etkilenmeyen ürünlerin başında yer aldı.



Bamyanın zamlardan etkilenmediğini belirten Kuruyemişçi Cuma Tan, "Bamya fiyatları 2 senedir değişmiyor. Bamya, döviz kurlarının artmasıyla beraber de hiç zamlanmadı. Taze mahsul bamya çok çıktı. Biz dükkanımızda 1 kalite bamyayı 170 TL'den satıyoruz. Daha ucuza satılan bamyalarda var. Birde geçen seneden satılmayıp da elde kalan bamyalarda 125 TL gibi fiyatlara satılıyor" dedi.



Bamyanın işçilik maliyetlerinin yüksek olduğunu kaydeden Tan, "Genelde gramla tüketilen ürünlerin fiyatları yüksek olur. Bamyanın işçilik maliyeti de yüksektir. Yaşken 5-6 kilo gelen bamya, kuruduğu zaman 1 kiloya düşüyor. Kurumadan verilen firede maliyete biniyor. Tarladan toplanması, toplayan işçilerin ücreti de maliyete biniyor. Maliyetler üst üste bindiği zaman da bamyanın fiyatı yükseliyor. Vatandaşlarda talep gösteriyor. 100 gram bir bamyayla 5 kişilik bir aile rahatlıkla karnını doyurabilir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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