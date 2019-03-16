Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" 29 Mart'ta Vizyona Girecek

Türk ve İran ortak yapımı "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" adlı film, 29 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Türk ve İran ortak yapımı "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" adlı film, 29 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.



İranlı Mehrdad Ghaffarzadeh'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu Sertaç Baycan kaleme aldı.



Hüzzam Film adına Alp Tekin'in yapımcılığını gerçekleştirdiği filmin oyuncu kadrosunda Yusuf Çim, Afsaneh Pakroo, Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Semra Dinçer, Alihan Türkdemir, Azerbaycanlı şarkıcı Çinare Melikzadeh ve İran'ın sevilen oyuncusu Pejman Bazeghi rol alıyor.



Filmin çekimleri İstanbul ve İran'da yaklaşık 7 haftada tamamlandı.



Yolları kesişen Emre ve Delara karakterinin hikayesini anlatan, filmin konusu ise şöyle:



"Emre, arkadaşı Hakan ile birlikte bir restoranın motor kuryesi olarak çalışır. Güzel bir sese sahip olan ve şarkı söylemeyi seven Emre, fırsat buldukça Cennet Çocukları isimli çocuk esirgeme yurdunda kalan çocuklara konser verir. Emre'nin başarılı bir şarkıcı olacağını düşünen televizyon yapımcı olan Ayla ise Emre'yi destekleyerek onun üne kavuşmasını sağlar. Ayla'nın Emre hakkındaki düşünceleri sadece iş ile ilgili değildir. Genç kadın içten içe Emre'yi sever. Bu sırada Delara isimli İranlı bir kız ve kardeşi Hamed, bir temizlik fabrikasının şubesini açmak için İstanbul'a gelir. Yaşanan bir olay Delara ve Emre'nin bir araya gelmesine neden olur. Ancak onların yakınlaşmasından rahatsız olan Ayla, bu durumu engellemeye kararlıdır."

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