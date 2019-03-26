Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle"Nin Galası Yapıldı

İran-Türkiye ortak yapımı "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" filmi gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

İran-Türkiye ortak yapımı "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" filmi gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.



Kanyon AVM'deki gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan İranlı yönetmen Mehrdad Ghaffarzadeh, çok özel bir film olduğunu dile getirerek, "Özel günler geçirdik. Böyle bir filmi ilk kez yaptık ve tabii ki çok zordu. Çünkü ilki denemek istedik. Sektördeki başka arkadaşlarımıza da bir yol açtık aslında." dedi.



Ghaffarzadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Bu benim için çok önemli ve değerli bir tecrübeydi. İran ve Türkiye arasında bunca yıl sonra ortak bir film yapmak çok kıymetli. Bundan sonra da başka bir film daha yapacağım ama tamamen tüm ekip Türk olacak. Senaryosunu yazıyorum, birkaç ay içinde bitecek. Konusu da tüm dünyanın ortak bir problemi olacak. Bu film İran'da da 1 ya da 1,5 ay sonra vizyona girecek. Sosyal medyada da çok güzel tepki aldık. Hem Türk hem İranlılar büyük bir ilgi gösterdi. Herkes merakla bekliyor."



Filmin başrol oyuncularından Yusuf Çim, gala dolayısıyla çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek, "Benim için tarifsiz bir duygu. 40 yıl sonra Türkiye-İran ortak yapımı, uluslararası ve böyle büyük bir projede yer almak benim için büyük bir mutluluk. Çok heyecanlıyız. Altını çizerek söylediğimiz şey, aşkı gözlerde yaşamak. Dokunmadan, bakışlar ve hareketlerle o duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Yönetmenimiz bize bunu aktardı. Biz de bunu anlatmaya çalıştık. Çok keyifli ve güzel bir dünya kurduğumuzu, bunu hissettirdiğimiz ve hissettireceğimizi düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



İranlı oyuncu Afsaneh Pakroo da mutlu olduğuna vurgu yaparak, "Bu filmin konusu, aşk. Ben bu hikayeyi çok sevdim. Oyuncular ve sahne arkası dahil, bu ekibi gerçekten çok sevdim. Filmi henüz görmedim ama sanırım çok güzel bir film oldu." diye konuştu.



"Tabii ki zorlandığımız zamanlarımız oldu ama duyguların dili ortak"



"Hakan" karakterini canlandıran başrol oyuncusu Ali Burak Ceylan, "Bu bizim için sadece bir film değil. Aynı zamanda 40 yıl boyunca ayrı kalmış iki komşuyu, iki milleti birleştirmek için de güzel bir misyon oluyor. Bir aşkın merkeze alındığı, onun dışında birçok hikayenin birbirine bağlantılı olduğu, çok kıymetli, değerli bir film. Çok severek, bazen ağlayarak, bazen gülerek, bir insanın yaşayacağı bütün duyguların hepsini yaşayarak, planladık, çektik. Tadından emin olduğumuz ama ilk defa deneyeceğimiz bir yemek. Bugün sofraya beraber oturacağız. İnşallah o güzel yorumlarınız ve beğeninizle, desteğe devam edersiniz." değerlendirmesini yaptı.



Oyuncu Hazal Türesan da oldukça heyecanlı olduğunun altını çizerek, "İki dil bir araya geldi. Tabii ki zorlandığımız zamanlarımız oldu ama duyguların dili ortak. O yüzden bunları anlatırken zorlanmadık. Çünkü hepimiz aynı noktada birleştik." dedi.



Çocuk oyuncu Alihan Türkdemir de çok mutlu olduğunu aktararak, "Çok uğraşıldı. Işık şefi, kameraman, yönetmen çok uğraştı. Umarım çok güzel bir şey çıkmıştır." ifadelerini kullandı.



İstanbul ve İran'da 7 haftada çekilen filmin konusu şöyle:



"Emre ile arkadaşı Hakan bir restoranda kurye olarak çalışır. Güzel bir sese sahip olan ve şarkı söylemeyi seven Emre, fırsat buldukça Cennet Çocukları isimli çocuk esirgeme yurdunda kalan çocuklara konser verir. Emre'nin başarılı bir şarkıcı olacağını düşünen televizyon yapımcısı Ayla ise Emre'yi destekleyerek onun üne kavuşmasını sağlar. Ayla, Emre'yi içten içe sever. Bu sırada Delara isimli İranlı bir kız ile kardeşi Hamed, bir temizlik fabrikasının şubesini açmak için İstanbul'a gelir. Yaşanan bir olay Delara ve Emre'nin bir araya gelmesine neden olur. Ancak onların yakınlaşmasından rahatsız olan Ayla, bu durumu engellemeye kararlıdır."



Alp Tekin/ Hüzzam Film yapımcılığında tamamlanan, başrollerinde Yusuf Çim, Afsaneh Pakroo, Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Farnaz Mahmoudinobar, Alihan Türkdemir ve Azerbaycanlı şarkıcı Çinare Melikzadeh'in rol aldığı film, 29 Mart'ta vizyona girecek.

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