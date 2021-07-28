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"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi - Son Dakika

"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi

28.07.2021 17:34

Sık sık Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesiyle gündeme oturan Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, parti içerisine hitaben kaleme aldığı yazısında geçmişte partisinden kendisine itaat edilmesi için söz aldığını hatırlattı. Bu sözlerin sorulduğu Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ise "İlk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar. Teşekkür ediyorum, ben buna cevap verme ihtiyacı da duymuyorum" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sık sık görüşen ve son olarak da KKTC ziyaretine katılan isimlerden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Gazete'de partilere yönelik dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"SİZDEN İTAAT SÖZÜ ALDIM"

"Milli Görüş liderliği" konusuna değinen Asiltürk, "Millî Görüş toplumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca'mızdan sonra bana, teklif edildiğinde, bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim: 'Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz', dedim. Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı 'evet, sen bizden zâten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz' dediler" ifadelerini kullandı.

"DESTEĞİN DÜŞÜK ÇIKMASININ SEBEBİ BU"

Partisinin siyasetinin "sadece dünya hayatına yönelik" olmaması gerektiğini söyleyen Asiltürk, "Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken, sâdece toplumun maddi ihtiyaçlarını önemsiyor gibi bir görüntü vermememiz gerekir. Buna dikkat etmezsek ahlakî ve mânevi değerleri savunduğumuz için bizi destekleyenler bizden uzaklaşırlar. Son kamuoyu araştırmalarında desteğimizin düşük çıkmasının sebebi budur" dedi.

"İLK DEFA SİZDEN DUYUYORUM"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu'na, Oğuzhan Asiltürk'ün kaleme aldığı yazı soruldu. Karamollaoğlu, "Ben onu duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar. İki hafta önce basit bir rahatsızlıktan dolayı bir arkadaşımızı basın toplantısına görevlendirdim, 'Saadet partisi gitti, Temel Karamollaoğlu ayrılıyor…' yapmayın bunu yahu. Bu konuları istismar etmekten lütfen vazgeçin, gerçeklerle yüz yüze gelin. Böyle 'acaba bir fitne çıkarabilir miyiz, bir karışıklık olur mu? Şöyle söylendi ama biz bunu şöyle tevil edebilir miyiz, gibi bence yorumları bir kenara bırakın. Teşekkür ediyorum ben buna cevap verme ihtiyacı da duymuyorum" yanıtını verdi.

Bana itaat sözü verdiniz diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi

Oğuzhan Asiltürk, cumhurbaşkanı, Milli Gazete, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Bana itaat sözü verdiniz' diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi - Son Dakika


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