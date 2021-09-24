Üye Girişi
'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan kuryeye beraat - Son Dakika

'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan kuryeye beraat

24.09.2021 12:43
'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan kuryeye beraat, System.String[]

Tuzla'da maske takmayıp polise direnen ve "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan kurye Cihan Aksu'nun beraatine karar verildi.

Tuzla'da maske takmayıp polise direnen ve "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan kurye Cihan Aksu'nun beraatine karar verildi. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığını gerekçe gösterdi.

Tuzla'da maske takmayıp polise direnen ve telefonda konuştuğu kişiye söylediği "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Cihan Aksu'nun, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Cihan Aksu katılmadı.

"Polislere direnmedim"

İlk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve celse arasında dinlenen sanık Cihan Aksu, "Kendilerine maskemi takacağımı söylememe rağmen idari para cezası kestiler. Bunun dışında onlara herhangi bir şekilde direnmedim. Hakaret etmedim" diyerek beraatini istedi.

Savcı, 5 yıl 3 aya kadar hapsini istedi

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay tarihinde motosikletle seyreden Cihan Aksu'nun Tuzla Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memurları tarafından Covıd-19 denetimleri kapsamında durdurulduğu, maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği anlatıldı. Aksu'nun kimliğini vermediği, polis memurlarının kimlik vermeyen sanığa karşı zor kullanılacağı uyarısında bulunduğu, sanık Aksu'nun ise iki polis memuruna yönelik görevlerini engelleme maksadıyla 'sen zor kullan, o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin' şeklinde sözlerle tehdit ettiği belirtildi. Mütalaada, Aksu'nun kardeşini arayarak, 'teşkilatın numarasını gönderin bana ya da eniştemin numarasını gönderin' şeklinde sözler söyleyip görevli memura direndiği kaydedildi. Sanığın savunmasında teşkilatla kastının ailesi ve arkadaşları olduğunu belirterek tehdit kastının olmadığını söylediği ancak savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun belirten savcı, Cihan Aksu'nun "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istedi.

Mahkemeden beraat: 'Suçun unsurları oluşmadı"

Davayı karara bağlayan mahkeme, her ne kadar sanık hakkında 'zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme' suçundan dava açılmışsa da, sanığın üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Mahkeme, sanığın telefon görüşmesinde, 'teşkilatın numarasını gönderin bana ya da eniştemin numarasını gönderin' şeklinde sözler söyleyerek polisler üzerinde sanki bazı siyasi parti veya bürokratlara yakınlığı varmış gibi etki kurmaya çalıştığını ancak sanığın görevli polis memurlarını etkileyecek herhangi bir yetki ve gücünün bulunmadığının olay anında ve sonrasında yaşananlar ile de aşikar olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Tuzla'da 19 Eylül 2020 tarihinde korona virüs denetimleri sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polislere kimliğini vermeyip 'sen zor kullan, o zaman görüşürüz' diyerek direnmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" demesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aksu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - İSTANBUL

Cep Telefonu, Türkiye, Mahkeme, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan kuryeye beraat - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor 12:28 iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor Koronayla grip arasında hangi farklar var? Prof. Dr. Gerek, 3 belirti saydı 12:09 Koronayla grip arasında hangi farklar var? Prof. Dr. Gerek, 3 belirti saydı Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti 12:00 Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı 11:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti 11:46 Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi 11:28 Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi
AK Partili il başkanından 10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü

Son Dakika Haberleri
12:28 iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor
12:11 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak
12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı
12:00 Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti
11:55 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı
11:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı
11:49 Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı
11:46 Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti
11:38 Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım
11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı
İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü         
12:46
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak         
12:12
Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı         
12:07
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı         
11:50
Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım         
11:39
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar         
10:36
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Şehir hayatını terk eden veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Kazancı bir hayli yüksek Şehir hayatını terk eden veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Kazancı bir hayli yüksek         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 12:50:53. #1.13#
SON DAKİKA: 'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan kuryeye beraat - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement