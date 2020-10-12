"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi - Son Dakika

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi

12.10.2020 13:29

Tuzla'da maske takmayıp polise direnen, "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Cihan Aksu'nun "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

Tuzla'da maske takmayıp polise direnen, "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Cihan Aksu'nun "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

Tuzla'da 19 Eylül'de denetimler sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polisleri 'sen zor kullan, o zaman görüşürüz' diyerek tehdit etmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin' demesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Aksu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Tuzla Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurlarının Tuzla Cami Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde Covid-19 denetimi yaptığı anlatıldı.

Kimliğini vermeyip polise direndi

Denetimler sırasında maske takmayan motosikletli Cihan Aksu'nun durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak Aksu'nun kimliğini vermediği belirtildi. Polis memurları H.O., M.A. ve Ö.A.'nın kimliğini vermemesi halinde zor kullanılacağı uyarısı bulunarak idari para cezası uygulayacaklarını söyledikleri kaydedildi.

Teşkilatın ve eniştesinin numarasını istemişti

Bunun üzerine şüphelinin polis memurlarına yönelik görevlerini engelleme maksadıyla "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" şeklinde sözlerle tehdit ettiği anlatıldı. Daha sonra o an aklına gelen kardeşini aradığı telefon görüşmesinde "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin" şeklinde sözlerle tehdit ederek polis memurlarına direndiği vurgulandı. Şüpheli Cihan Aksu'nun savunmasında teşkilattan kastının ailesi ve arkadaşlarının olduğunu belirterek, tehdit kastının olmadığını söylediği belirtildi.

5 yıl 3 aya kadar hapis istemi

İddianamede şüpheli Aksu'nun "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Türkiye, Polis, Tuzla, Aksu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi - Son Dakika

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