Banaz'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Banaz'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2022 14:24
Banaz'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Banaz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Banaz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Kültür Park Alanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca burada yaptığı konuşmada, "Egemenlik Ulusundur' diyerek bizlere büyük ve güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşları olmanın onurunu yaşatan ve bu kutlu günü umudumuz yarınlarımız ve siz çocuklara armağan eden, Büyük Atatürk'e minnet ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, dans ve halk oyun gösterileri sunuldu.

Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mustafa Aydeğer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Banaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Banaz'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika


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