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Banaz'da ahır yangını

6 saat önce

Banaz'da meydana gelen yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.

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Banaz'da meydana gelen yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Banaz'a bağlı Öksüz köyünde Oğuz Uludağ'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ahır kullanılmaz hale geldi.

Uludağ, Banaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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