Banaz'da ahır yangını

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ahır kullanılmaz hale geldi.

Vatandaşlar alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar dışarı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre Banaz'a bağlı Öksüz köyünde Oğuz Uludağ 'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Banaz 'da meydana gelen yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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