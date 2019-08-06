Son Dakika Haberleri: Banaz'da beceri atölyesi ve robotik kodlama sınıfları oluşturulacak
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Banaz'da beceri atölyesi ve robotik kodlama sınıfları oluşturulacak

2 saat önce

Banaz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yeni Nesil Eğitim Teknolojileri" (YENEP) projesi Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından desteklenecek.

Banaz'da beceri atölyesi ve robotik kodlama sınıfları oluşturulacak, System.String[]
Banaz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yeni Nesil Eğitim Teknolojileri" (YENEP) projesi Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından desteklenecek.
Banaz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, yaptığı açıklamada 270 bin lira bütçeli "Yeni Nesil Eğitim Teknolojileri" (YENEP) projesine Zafer Kalkınma Ajansı'nın (ZEKA) 243 bin lira hibe desteği sağlayacağını belirtti.
Proje kapsamında Banaz Halk Eğitim Merkezi binasının giriş katında bulunan bölümde beceri atölyesi ve robotik kodlama sınıfları oluşturacaklarını belirten Koca, bu sınıflardan tüm öğrencilerin faydalanabileceğini kaydetti.
Projeye destek olan kurum yöneticilere teşekkür eden Koca, çalışmalara kısa süre içinde başlanacağını söyledi.
Ramazan Koca, Banaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:54 Kaynak: AA
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