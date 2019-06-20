Son Dakika Haberleri: Banaz'da "Bulgazdağı Yörük Şenliği" hazırlıkları
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Banaz'da "Bulgazdağı Yörük Şenliği" hazırlıkları

1 saat önce

Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Bulgazdağı Yörük Şenliği hazırlıkları sürüyor.

Banaz'da
Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Bulgazdağı Yörük Şenliği hazırlıkları sürüyor.
Bulgazdağı Yörükleri Başkanı Yılmaz Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl 15. kez yapılacak şenliğin hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.
Pazar günü yapılacak şenliğe tüm Uşaklıları davet eden Uğur, şenlikteki halk konserinde yerel sanatçıların sahne alacağını ifade etti.
Banaz Belediyesi'nin şenliğe yaptığı destekten dolayı teşekkür eden Ugur, başka illerden de katılım beklediklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:16 Kaynak: AA
Yılmaz Uğur, Banaz, Güncel
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