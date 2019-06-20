Banaz'da "Bulgazdağı Yörük Şenliği" hazırlıkları
1 saat önce
Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Bulgazdağı Yörük Şenliği hazırlıkları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:16 Kaynak: AA
Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Bulgazdağı Yörük Şenliği hazırlıkları sürüyor.
Bulgazdağı Yörükleri Başkanı Yılmaz Uğur
, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl 15. kez yapılacak şenliğin hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.
Pazar günü yapılacak şenliğe tüm Uşaklıları davet eden Uğur, şenlikteki halk konserinde yerel sanatçıların sahne alacağını ifade etti. Banaz
Belediyesi'nin şenliğe yaptığı destekten dolayı teşekkür eden Ugur, başka illerden de katılım beklediklerini kaydetti.
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