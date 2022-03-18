Banaz'da Çanakkale Şehitleri anıldı - Son Dakika
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Banaz'da Çanakkale Şehitleri anıldı

18.03.2022 12:40
Banaz'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Banaz'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Banaz'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Banaz Belediye Kültür Park'ındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Belediye Kültür Sarayı'nda Miyase Durmuş Tanış Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan İngilizce öğretmeni Sakine Sönmez, öğrencilere Çanakkale Zaferi'nin büyük zorluklarla kazanıldığını anlattı.

Öğrencilerden Recep Uzuner, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şiirler ve sunumların ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdürü Şahap Köse, Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, Banaz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mustafa Aydeğer, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Banaz Ülkü Ocakları Başkanlığı da öğrencilere ve vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikramında bulundu.

Banaz Ülkü Başkanı Bayram Peker, dünyadaki eşsiz destanlardan birisi olan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde fedakar Mehmetçiğin o günlerde nasıl mücadele ettiğini, ne şartlarda yaşam savaşı verdiğini bir nebze olsun yansıtabilmek istediklerini söyledi.

Etkinliğe MHP İlçe Başkanı Emine Bulut da katıldı.

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Banaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Banaz'da Çanakkale Şehitleri anıldı - Son Dakika


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