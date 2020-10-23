Banaz'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Banaz'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
23.10.2020 14:51
Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıttı.
Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıttı.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün daha önce yapılan çağrıda yüzde 70 hibeli yem bezelyesi ve tritikale yem bitkisi için başvuran çiftçilere tohumları teslim edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal, "Çiftçilerimizin menfaatine olan her türlü projeyi ilçemiz çiftçilerine tanıtıp uygulatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde başvuruları aldığımız yüzde 70 hibeli 22 bin 500 kg. yem bezelyesi ve 6 bin 750 kg. tritikale yem bitkisi tohumunu çiftçilerimize teslim ettik. Bereketli olsun" dedi.
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