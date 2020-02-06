Banaz'da depreme dayanıksız 2 okul binası yıkılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banaz'da depreme dayanıksız 2 okul binası yıkılacak - Son Dakika

Banaz'da depreme dayanıksız 2 okul binası yıkılacak

6 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 2 okul binasının yıkılacağı bildirildi.

Banaz'da depreme dayanıksız 2 okul binası yıkılacak, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 2 okul binasının yıkılacağı bildirildi.

Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yapılan kontrollerde Şehit Necati Sargın Anadolu Lisesi ile Şehit Tuncay Durmuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binaları için yıkım kararı alındığını belirtti.

Depreme dayanıksız okulların bir an önce boşaltılacağını ve okullarda eğitim gören öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirten Koca, "İki okulda toplam 730 öğrenci eğitim görüyordu. Okulları boşalttık. Yıkım işlemleri kısa sürede başlayacak. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler başka okularda eğitimlerini sürdürüyor." dedi.

Koca, yıkılan okul binalarının yerine yenilerinin yapılacağını bildirdi.

Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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