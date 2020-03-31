Banaz'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri, kamu kurumları, otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmaları yaptı. Köylerde hizmet veren sağlık evleri de dezenfekte edildi.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun oldukları yerler başta olmak üzere cadde ve sokakların dezenfekte edildiğini bildirdi.

Vatandaşlara evden çıkmamaları için anonslar yaptıklarını ifade eden Arpacı, virüsle mücadele çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.