Banaz'da Dünya Ormancılık Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Banaz'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenledi.
Banaz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Banaz Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri fidan dikti, anaokulu öğrencilerine çam fidanı ve hediyeler takdim edildi.
Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İlçe Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can ve Emniyet Müdürü Şahap Köse'nin de katıldığı etkinlikte konuşan Banaz Orman İşletme Müdürü Cihan Türkmen, Ormancılık Günü'nde toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan programlar organize ettiklerini belirtti.
Öte yandan Ormancılık Günü kapsamında Kültürpark'ta orman personeli tarafından ilçe halkına 1500 çam ve sedir ağacı fidanı dağıtıldı.
Kaynak: AA
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