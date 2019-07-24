Son Dakika Haberleri: Banaz'da ekmek fiyatlarındaki artış
Son Dakika Güncel Haber

Banaz'da ekmek fiyatlarındaki artış

1 saat önce

Banaz Esnaf Odası Başkanı Bayram Sargın, ilçedeki bazı fırınların yeni ekmek tarifesi onaylanmadan fiyat değişikliği yaptığını belirterek konuyla ilgili belediye ekiplerinin denetim yapması gerektiğini belirtti.

Banaz'da ekmek fiyatlarındaki artış, System.String[]
Banaz Esnaf Odası Başkanı Bayram Sargın, ilçedeki bazı fırınların yeni ekmek tarifesi onaylanmadan fiyat değişikliği yaptığını belirterek konuyla ilgili belediye ekiplerinin denetim yapması gerektiğini belirtti.
Gazetecilere açıklama yapan Sargın, ekmek fiyatlarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlendiğini, yeni fiyat tarifesi için teklifleri ilgili kurumlara sunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Fiyat artışı ile ilgili komisyon kararı alındı ve Tarım ve Orman Bakanlığına sunuldu. Karar bakanlık tarafından olumlu olarak kabul edildi. Fakat bazı fırınların tarife yürürlüğe girmeden zamlı tarifeden ekmek sattığı bilgisini aldık. İlçemizde 1 lira 25 kuruştan satılan 300 gramlık ekmeğin 1 lira 50 kuruşa, 2 liraya satılan 400 gramlık çiftli ekmeğin ise 450 grama çıkarılarak 2 lira 50 kuruşa satılmasına karar verilmişti. Esasen tarife, yarından itibaren yürürlüğe girecek. Yenilenen tarifeden önce zamlı satış yapan fırınlar için esnaf odası olarak bizim bir yaptırımımız mümkün değil, konuyla ilgili denetimleri Banaz Belediyesi ekipleri yapmalı."
Banaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın aday gösterdiği isim Senato'dan onay aldı Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:54:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Banaz'da ekmek fiyatlarındaki artış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]