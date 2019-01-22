Son Dakika Haberleri: Banaz'da Ev Yangını

Banaz'da Ev Yangını

25 dakika önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

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Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Yenice köyünde Ramazan Özgül'e ait evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Olay yerine gelen Banaz Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Yenice, Uşak, Banaz, Güncel
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