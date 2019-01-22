Banaz'da Ev Yangını

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.





Yenice köyünde Ramazan Özgül'e ait evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevlere çevredeki vatandaşlar müdahale etti.



Olay yerine gelen Banaz Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Yangında evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

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