Son Dakika Haberleri: Banaz'da Ev Yangını

Banaz'da Ev Yangını

43 dakika önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir ev, çıkan yangında maddi hasar gördü.

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Uşak'ın Banaz ilçesinde bir ev, çıkan yangında maddi hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi, Akın Sokak'ta Veysel Türkkan'a ait evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere ev sahibi ile vatandaşlar müdahale etti.


Olay yerine gelen Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Şehitler Mahallesi, Uşak, Banaz, Güncel
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