Son Dakika Haberleri: Banaz'da ev yangını
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Banaz'da ev yangını

1 saat önce

Banaz ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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Banaz ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Çiftlik Köyünde Emine Çalık'a (75) ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti.
Evin alt bölümünde tutulan büyükbaş hayvanlar dışarı çıkartılırken olay yerine gelen Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:49 Kaynak: AA
Çiftlik, Banaz, Güncel
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