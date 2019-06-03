Banaz'da ev yangını
1 saat önce
Banaz ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Banaz
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:49 Kaynak: AA
ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Çiftlik
Köyünde Emine Çalık'a (75) ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti.
Evin alt bölümünde tutulan büyükbaş hayvanlar dışarı çıkartılırken olay yerine gelen Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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