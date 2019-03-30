Banaz'da Fırtına Etkili Oluyor
59 dakika önce
Ege Bölgesi'nde etkili olan fırtına Banaz ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor.
Ege
Bölgesi'nde etkili olan fırtına Banaz
ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor.
Fırtına nedeniye Kültür Park yakınlarında bazı ağaçların dalları kırılırken, Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesinde bulunan bir apartmanın çatısından kiremitler sokağa düştü. Polis
ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken, binada asılı kalan kiremitler toplandı.
Fırtına nedeniyle bazı köylerde elektrik kesintileri yaşandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:09 Kaynak: AA
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