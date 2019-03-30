Son Dakika Haberleri: Banaz'da Fırtına Etkili Oluyor

Banaz'da Fırtına Etkili Oluyor

59 dakika önce

Ege Bölgesi'nde etkili olan fırtına Banaz ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor.

Banaz'da Fırtına Etkili Oluyor, System.String[]
Ege Bölgesi'nde etkili olan fırtına Banaz ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor.


Fırtına nedeniye Kültür Park yakınlarında bazı ağaçların dalları kırılırken, Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan bir apartmanın çatısından kiremitler sokağa düştü.

Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken, binada asılı kalan kiremitler toplandı.

Fırtına nedeniyle bazı köylerde elektrik kesintileri yaşandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Ege, Banaz, Güncel
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