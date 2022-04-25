Banaz'da "Geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali" düzenlendi - Son Dakika
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Banaz'da "Geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali" düzenlendi

25.04.2022 19:34
Banaz'da "Geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali" düzenlendi

Banaz'da "Geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali" düzenlendi.

Banaz'da "Geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Banaz Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenen festivalde çocuklar kukla, karagöz ve sihirli balon gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Festivalde Kukla ve Karagöz Sanat Sanatçıları Umut Şafak Poyraz, Bahadır Bıyıklı ve Sihirli Balon sanatçısı Çitlembik sahne aldı.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Brezilya ile turizm alanında işbirliğini arttırmak istediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Brezilya ile turizm alanında işbirliğini arttırmak istediğini belirtti. Aydın'da Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali düzenlendi Aydın'da Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali düzenlendi

Karagöz, Turizm, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Banaz'da 'Geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali' düzenlendi - Son Dakika


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