Banaz'da "Geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali" düzenlendi - Son Dakika

Banaz'da "Geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Banaz Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenen festivalde çocuklar kukla, karagöz ve sihirli balon gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Festivalde Kukla ve Karagöz Sanat Sanatçıları Umut Şafak Poyraz, Bahadır Bıyıklı ve Sihirli Balon sanatçısı Çitlembik sahne aldı.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.