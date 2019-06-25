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Banaz'da halk eğitim merkezi sergisi

1 saat önce

Banaz Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı.

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Banaz Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı.
Banaz İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Biber, serginin açılışında yaptığı konuşmada bu yıl 13 okuma yazma, 40 mesleki ve teknik, 25 genel kurs olmak üzere 78 kurs düzenlediklerini, bu kurslara katılan 556'sı kadın, 348 erkek olmak üzere toplam 904 kişinin başarı belgesi almaya hak kazandığını söyledi.
Sergide kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladığı el işi eserlerin yer aldığını belirten Biber, kursiyerleri çalışmalarından dolayı kutladı.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise sergilenen eserlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederken, eserlerin büyük bir zaman harcanarak yapıldığını ve değer biçilemeyeceğini belirtti.


Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:39 Kaynak: AA
Banaz, Güncel
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